Asamoah'ın ikinci alternatifi Martella

FEGHOULI operasyonunu tamamladıktan sonra sol bek takviyesine odaklanan G.Saray yönetimi ilk tercihi Kwadwo Asamoah’ın Striniç’ten sonra bir başka alternatifini de İtalya’dan buldu. Asamoah ile yıllık 2.3 milyon Euro karşılığında anlaşan ancak Juventus’un Ganalı oyuncuyu bırakmak istemediği, hatta yeni sözleşme önerdiği üzerine bekleyişe geçen G.Saray, gerekirse Crotone forması giyen Bruno Martella ve Napolili Ivan Strinic arasında tercih yapacak.

SCOUTLAR ONAY VERDİ

G.SARAY’IN son 2 gündür gündemine giren Martella’ya scout ekibinden de onay çıktı. 24 yaşındaki sol bekin özellikle defansif yönünün üstün, oldukça güçlü bir bek oyuncusu olduğu Tudor’a rapor edildi. Martella’nın aynı zamanda Tudor’un çok istediği sol stoper pozisyonunda da görev yapabileceği teknik heyet için hazırlanan dosyaya eklendi. Asamoah’ın bir diğer alternatifi ise aylar önce gündeme gelen Ivan Strinic… Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Hırvat sol beki özellikle Östersunds maçının ardından alınmasını istemişti.

TOP ŞİMDİ TUDOR’DA!

BUNUNLA beraber, şu anda 30 yaşında olan ve geçen yıl Napoli forması ile sadece 12 maça çıkan Strinic’e oranla, daha genç, maliyeti daha uygun olan ve Serie A’da 29 maça çıkan Martella daha ciddi bir aday gibi görünüyor. Kulübün ilk tercihi durumundaki Asamoah, Juventus’ta devam kararı alırsa Teknik Direktör Igor Tudor, Martella ve Striniç arasında bir tercih yapacak.