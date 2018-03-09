Asamoah'dan transfer açıklaması! Juventus'ta...
Galatasaray'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Kwadwo Asamoah, dün Juventus'un Tottenham Hotspur'u 2-1 yendiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından hakkında çıkan transfer dedikodularına yanıt verdi.
Adı uzun bir süredir Galatasaray'la birlikte anılan Kwadwo Asamoah, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Takımı Juventus'un dün Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Tottenham Hotspur'u 2-1 yenip çeyrek finale yükseldiği maçın ardından konuşan Ganalı futbolcu hakkında çıkan dedikoduları net bir şekilde cevapladı.
Juventus'ta mutlu olduğunu söyleyen Ganalı sol bek, "Takımda hiç kimseyle problemim yok. Kontratım hakkında da hiç konuşmadım. Çünkü dikkatimi dağıtacak şeylerden uzak durmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
6 sezondur Torino ekibinin formasını giyen Asamoah, Juve'nin kendisine çok şey kattığını ve takımıyla büyük başarılar elde ettiğini vurguladı.
FANATİK
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