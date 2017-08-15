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Asamoah müjdeyi verdi! Geliyor...

Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün'ün, "Büyük ihtimalle bitecek" dediği Kwadwo Asamoah, sosyal medyadan olumlu sinyaller verdi.

Hürriyet Haber
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Galatasaray'da transferi beklenen Kwadwo Asamoah, sosyla medya hesabından sarı-kırmızılılara transfer olacağı yönünde önemli işaretler verdi.

Eskişehirspor forması giyen vatandaşı Jerry Akaminko'nun, "Ne zaman Türkiye'ye geleceksin? İstanbul'daysan görüşelim" açıklamasına gülücük ikonuyla yanıt verdi.

Öte yandan bir kullanıcının, "İyi şanslar Kwadwo" mesajına da cevap veren Ganalı yıldız, "Teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Asamoah, Juventus’a ‘hayır’ dedi. Galatasaray ile yıllık 2.3 milyon Euro karşılığında anlaşan Kwadwo Asamoah, İtalyan kulübünün sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verip “ Ben Galatasaray’a gitmek istiyorum” dedi. Ganalı oyuncu, dün akşam da, vatandaşı Eskişehirsporlu oyuncu Akaminko’nun, sosyal medyadan yazdığı “ Asa, Türkiye’ye ne zaman geliyorsun? Ya da İstanbul’da şimdiden görüşelim mi?” mesajına gülerek karşılık verdi.

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