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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.05.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Asamoah Gyan, milli takımı bıraktığını açıkladı!

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Asamoah Gyan, milli takımı bıraktığını açıkladı!

Kayserispor forması giyen Asamoah Gyan, Gana Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile son haftalarda attığı goller ile dikkat çeken Gyan, dün itibariyle Gana Milli takımını bıraktığı açıkladı. 19 Kasım 2003 tarihinden beri Gana Milli takımı forması giyen ve kaptanlığı yapan Gyan, 106 maçta 52 gol kaydetti.

Gyan yaptığı yazılı açıklamada, "Ben aktif futbol hayatıma devam ederken Afrika Uluslar Kupası öncesinde yıllardır başarı ile yürüttüğüm kaptanlığın başka bir oyuncuya verilmeye çalışılması ve bunu direk bu turnuva öncesinde yapılması beni derinden üzdü ve düşündürdü. Aileme ve yakınlarıma danışarak bu kararı aldım. Gana ülkesine diğer yatırımlarda çeşitli yatırımlarla iş adamı olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Ulusun ekselansları babasına teşekkür etmek istiyorum. Nana Addo, Dankwa Akufo, Addo diğer Fomer Başkanları H.E John Kufour, H.E. J.J. Rawlings, merhum Profesör Prof. Millis H.E. John Mahama, ekibim, 2003'ten bugüne kadar birçoğu yaşam için arkadaş olan ve birlikte çalıştığım tüm çalışanlar, koçluk yapan arkadaşlara ve gazetecilere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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Asamoah Gyan, milli takımı bıraktığını açıkladı

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