Asamoah ‘evet’ dedi gözler Juve’de

GALATASARAY’da gündem Asamoah... Sarı kırmızılılar, Asamoah ve Feghouli’ye imzayı attırıp 2017-2018 sezonuna başlamak adına kolları sıvadı. Temmuz’da Tudor’un gözdesi olan ancak eşinin doğumunu İtalya’da yapmak istemesi üzerine Galatasaray’a olumsuz yanıt veren Kwadwo Asamoah ‘U’ dönüşü yaptı ve dengeler değişti.

Juve’nin öncelikli planlarında olmadığını gören ve bu süreçte beklediği teklifleri de alamayan Asamoah, bu kez Galatasaray’ın kapısını çaldı.

HABER GELDİ, İŞLER DEĞİŞTİ

GANALI yıldızın menajeri, Galatasaray ile temasa geçip Asamoah’ın düşüncesinin değiştiğini belirtti. Tudor’un, Avusturya kampı bitiminde, “Vakit kaybetmeden sol bek almalıyız” raporu sonrasında sol bek arayışına giren G.Saray, Asamoah’tan gelen bu haber üzerine pazarlığa oturdu.

Cimbom sol bek, orta saha ve kanatta görev yapabildiği için çok istediği Asamoah’a, Mariano’nun kontrat şartlarının aynısını sundu.

KİRALIK DA ALINABİLİR

MENAJERİ ve oyuncu, kendilerine önerilen yıllık 2.3 milyon Euro ve puan başına 5 bin Euro’luk kontrat şartlarına “Evet” dedi. Şimdi Aslan, İtalyan devi Juventus’la görüşmelere başladı. Juve, Kwadwo Asamoah için hesaba uygun bir bonservis belirlerse 28 yaşındaki oyuncu direkt satın alınacak.

Bonservis sarı kırmızılı kulübe yüksek gelirse, Asamoah 1 yıllık opsiyonla kiralanacak.