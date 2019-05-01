AS: Real Madrid, Christian Eriksen ile anlaştı
Real Madrid, Tottenham'ın yıldız futbolcusuyla anlaşma sağladı.
Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, Real Madrid'le anlaşmaya vardı.
As Gazetesi'nin haberine göre Londra ekibinde başarılı sezonlar geçiren yıldız isim İspanyol devi ile el sıkıştı.
Başkent temsilcisinin Pogba'yı da kadrosuna dahil etmek istediği ifade ediliyor.
Real'in iki yıldız için 300 milyon euroyu (1.9 milyar TL) gözden çıkardığı gelen haberler arasında...
Christian Eriksen bu sezon Tottenham formasıyla 9 gol ve 14 asistlik performans sergiledi...
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