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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.10.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

As kalecisinden yoksun Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanında! iddaa'da TEK MAÇ...

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As kalecisinden yoksun Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanında! iddaa'da TEK MAÇ...

Süper Lig’de 9. haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri de şüphesiz "Fenerbahçe - Konyaspor" maçı... Misli.com üyeleri bu mücadeleye hem Tek Maç, hem de Canlı Bahis oynama şansına sahip! Ayrıca birçok eklenen yeni bahis seçenekleri ve cazip oranlarla iddaa keyfini yaşamak için siz de Misli.com’a üye olabilirsiniz...

FENERBAHÇE - KONYASPOR

Fenerbahçe milli araya giderken yaşanan kayıplar ve sakatlıkların artmasından yana sıkıntılıydı… Ancak Denizlispor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönerek sıralamada üçüncülüğe çıktılar ve lider Alanyaspor’un 3 puan arkasında şampiyonluk yarışı için güven tazelediler.

Sarı lacivertlilerde Dirar hala yokken, kaleci Harun ve cuma günü sakatlığı nükseden Max Kruse de forma giyemeyecek.

Kaburgası çatlak olan Emre ise sargıyla sahada olacak.

Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarıyla çıkış yakalayan Konyaspor, geçen haftaya damgasını vuran olay olan maçın 1. dakikası içinde kaleci Serkan Kırıntılı’nın oyun dışı kalmasından sonra Yeni Malatyaspor’a 2-0 mağlup olmuştu.

Ligde ilk 5 içinde yer almayı hedefleyen Aykut Kocaman’ın ekibinde Hurtado sakatlıktan döndü ama kadroda yer almadı. Kaleci Serkan Kırıntılı'nın cezasoı sonrası kalede Ertuğrul Taşkıran görev yapacak.

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

- Fenerbahçe, Kadıköy’de Konyaspor’a karşı oynadığı son 14 maçın 13’ünde yenilmedi.

- Fenerbahçe rakibiyle oynadığı 36 maçın hepsinde en az 1 gol kaydetmeyi başardı.

- Konyaspor’un bu sezon oynadığı 4 deplasman maçının 3’ünde 2,5 gol barajı altında bir sonuç çıktı.

- Konyaspor’un ligde oynadığı 8 maçın 6’sında ilk yarılarda en fazla 1 gol oldu.

As kalecisinden yoksun Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanında iddaada TEK MAÇ...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin %68’i bu maçta Fenerbahçe’nin kendi sahasında kazanmasını bekliyor.

Bu tercihi %16’lık oynanma oranıyla 2.5 ÜST bahsinin takip ettiğini görmekteyiz.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Zorlu Denizlispor deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor.

Başakşehir’in Trabzonspor, Beşiktaş’ın da Galatasaray ile karşılaşacağı haftada kayıp yaşamak istemeyeceklerdir.

Sarı lacivertliler taraftar desteğiyle as kalecisinden yoksun rakibi karşısında kazanmaya yakın olan taraf. 

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