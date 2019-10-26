As kalecisinden yoksun Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanında! iddaa'da TEK MAÇ...
Süper Lig’de 9. haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri de şüphesiz "Fenerbahçe - Konyaspor" maçı... Misli.com üyeleri bu mücadeleye hem Tek Maç, hem de Canlı Bahis oynama şansına sahip! Ayrıca birçok eklenen yeni bahis seçenekleri ve cazip oranlarla iddaa keyfini yaşamak için siz de Misli.com’a üye olabilirsiniz...
Fenerbahçe milli araya giderken yaşanan kayıplar ve sakatlıkların artmasından yana sıkıntılıydı… Ancak Denizlispor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönerek sıralamada üçüncülüğe çıktılar ve lider Alanyaspor’un 3 puan arkasında şampiyonluk yarışı için güven tazelediler.
Sarı lacivertlilerde Dirar hala yokken, kaleci Harun ve cuma günü sakatlığı nükseden Max Kruse de forma giyemeyecek.
Kaburgası çatlak olan Emre ise sargıyla sahada olacak.
Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarıyla çıkış yakalayan Konyaspor, geçen haftaya damgasını vuran olay olan maçın 1. dakikası içinde kaleci Serkan Kırıntılı’nın oyun dışı kalmasından sonra Yeni Malatyaspor’a 2-0 mağlup olmuştu.
Ligde ilk 5 içinde yer almayı hedefleyen Aykut Kocaman’ın ekibinde Hurtado sakatlıktan döndü ama kadroda yer almadı. Kaleci Serkan Kırıntılı'nın cezasoı sonrası kalede Ertuğrul Taşkıran görev yapacak.
İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?
- Fenerbahçe, Kadıköy’de Konyaspor’a karşı oynadığı son 14 maçın 13’ünde yenilmedi.
- Fenerbahçe rakibiyle oynadığı 36 maçın hepsinde en az 1 gol kaydetmeyi başardı.
- Konyaspor’un bu sezon oynadığı 4 deplasman maçının 3’ünde 2,5 gol barajı altında bir sonuç çıktı.
- Konyaspor’un ligde oynadığı 8 maçın 6’sında ilk yarılarda en fazla 1 gol oldu.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Misli.com üyelerinin %68’i bu maçta Fenerbahçe’nin kendi sahasında kazanmasını bekliyor.
Bu tercihi %16’lık oynanma oranıyla 2.5 ÜST bahsinin takip ettiğini görmekteyiz.
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Zorlu Denizlispor deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor.
Başakşehir’in Trabzonspor, Beşiktaş’ın da Galatasaray ile karşılaşacağı haftada kayıp yaşamak istemeyeceklerdir.
Sarı lacivertliler taraftar desteğiyle as kalecisinden yoksun rakibi karşısında kazanmaya yakın olan taraf.
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