Arturo Vidal: Beşiktaş'ın 10 kişi kalması...
Bayern Münih takımının Şilili oyuncusu Arturo Vidal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Vidal, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtirken, "Beşiktaş iyi bir takım. Bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Taraftarlarımızın da desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Rakibimizin kırmızı kart sonucunda 10 kişi kalması maçın bizim adımıza maçın daha rahat geçmesini sağladı ve bize avantaj getirdi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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