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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Artistik cimnastikte Ahmet Önder'den gümüş geldi!

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Artistik cimnastikte Ahmet Önder'den gümüş geldi!

ALMANYA'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde İzmirli İbrahim Çolak'ın altın madalya kazanarak bu branşta ülkemiz adına tarihinin en büyük derecesini elde etmesinin ardından yine İzmirli sporcu Ahmet Önder de şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın son gününde sporcularımızdan Ferhat Arıcan'la birlikte paralel bar finaline çıkan 23 yaşındaki Ahmet, 14 bin 983 puanla ikinci sırayı elde etti. Ferhat ise 14 bin 900 puanla beşinci oldu. 

Ahmet, 15 bin puan alan İngiliz Joe Fraser'ın yalnız 7 puan gerisinde gümüş madalyayı boynuna taktı. Dünya Şampiyonası'nda ülkemize İbrahim'in dünkü altınından sonra ilk gümüş madalyayı getiren genç sporcu bu başarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi de garantiledi. Erkekler cimnastikte olimpiyatlara daha önce yalnız 2016'da Ferhat Arıcan'la katılan ülkemiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, Stuttgart'ta üst üste ikinci olimpiyat vizesini alan Ferhat'ın yanı sıra İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'le temsil edilecek.

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