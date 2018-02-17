"Artık şampiyonluk kokusu geliyor!"
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, sarı lacivertlilerin Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi...
İşte Ahmet Ercanlar'ın, ilk 45 dakikayla ilgili yorumları...
- Nasıl bir ilk yarı izledik Kadıköy'de?
- Fenerbahçe rakipleri büküyor… Aykut Kocaman böyle dediğinde gülmüşlerdi. Şimdi canlı olarak izliyoruz. Maçta iki tane fotoğraf çektim. Biri Alanya yarı sahası biri Fenerbahçe yarı sahası. İkisinde de 10’a yakın Fenerbahçeli oyuncu var. Birbirlerine çok yakın oynuyorlar. Bu da rakipleri yıldırıyor…
- Taraftar bugün Kadıköy'de stadı doldurdu. Sebebi ne?
- Fenerbahçe çok coşkulu… 2 hafta önce şampiyonluk şansı bitti denilen bu takım iki hafta içinde nasıl bu coşkuyu yakaladı? Bu yılın ligi böyle. Herkes daha çok puan kaybedecek ama en az puanı Fenerbahçe kaybedecek gibi görünüyor. Şampiyonluk kokusu geliyor. Beşiktaş da kayıp yaşayınca, bu görüntü çok normal... Artık, Kadıköy sezon sonuna kadar böyle olur.
- Fenerbahçe tatmin edici futbol oynuyor mu?
- Esas mesele şu. Kocaman’ın bu takımı devre arasından sonra fiziksel olarak bu hale getirmesi, oyuncularına bu coşkuyu vermesi rakiplerini korkutuyor. Fenerbahçe’nin rakibi olan bir teknik direktör olsam bu takımı nasıl çözeceğimi çok düşünürdüm
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