Artık haftada 25.000 pound kazanıyor! Liverpool'un genç yeteneği...

Liverpool, genç yıldız adayına 18. yaş gününde sansasyonel bir zam yaptı.
Teknik patron Jurgen Klopp, Ben Woodburn'ü geleceğin yeteneği olarak görüyor .Galli yetenek Ben Woodburn, ülkesinin Dünya Kupası maçlarında da adından sıkça söz ettirmeye başladı.
Ben Woodburn'ün Avusturya-Galler maçında takımının galibiyet golünü atması ve Moldova karşılaşmasındaki performansı Klopp'un bu öngörüsünü kanıtlar nitelikte.
Genç oyuncusunu korumak isteyen Liverpool, oyuncusuna yüksek bir maaş artışı teklifinde bulundu.
15 Ekim'de 18'inci yaşına basacak olan yıldız adayının maaşı yılık 40.000 pound iken Galli oyuncu doğum gününden itibaren haftada 25.000 pound kazanıyor olacak.
Kırmızılılar Ben'i en az 6 yıl daha kulüpte tutmayı planlıyor.