Artık bahanesi kalmadı! Yerine geçiyor...

Fenerbahçe, uzun süredir yaşadığı ‘10 numara’ sorununu sezon başında Giuliano’yu kadrosuna katarak çözmeye çalışmıştı. Brezilyalı futbolcu için Zenit’e 7 milyon Euro ödenmiş ve Fenerbahçe’nin bu sezonki en pahalı transferi olmuştu. Ancak Giuliano, özellikle son haftalarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Bunun en önemli nedeni de sevdiği bölge olan forvet arkası yerine sağ kantta görev yapmasıydı.

Dirar’ın sakatlığı sonrası sağ kanada çekilen Giuliano, penaltıdan attığı goller dışında isabetli şut bile çekemedi. Ancak Brezilyalı oyuncunun bu kabusu sonunda bitiyor.

Nabil Dirar’ın iyileşmesi ve oynayacak duruma gelmesinin ardından Aykut Kocaman, Yeni Malatya mücadelesinde Giuliano’yu asıl bölgesi olan forvet arkasına çekecek. Kendisinden büyük beklentiler olan 27 yaşındaki oyuncu için artık formsuzluğun bahanesi olmayacak.

U21’e karşı coştu!

Fenerbahçe, milli arayı boş geçmemek için dün U21 takımıyla Samandıra’da hazırlık maçı oynadı. Sarı- Lacivertliler, karşılaşmayı 5-0 kazanırken; Giuliano sahanın yıldızı oldu. Sambacı, 2 kez fileleri sarsarken, ortaya koyduğu performans ve müthiş paslarıyla da alkış aldı. A takımın diğer golleri ise Aatif (2) ve Fernandao’dan geldi. (Fanatik)