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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Artık acele atak yok!

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Artık acele atak yok!

Galatasaray'da Fatih Terim, dünkü idmana damga vurdu.

Avusturya kampının sekizinci gününde tempoyu iyice artıran tecrübeli teknik adam, dünkü antrenmanı sık sık durdurup, orta sahada topladığı futbolcularından isteklerini sıraladı.

G.SARAY Avusturya kampının sekizinci gününü geride bırakırken, teknik direktör Fatih Terim, tempoyu arttırdı. Taktiksel çalışmalara ağırlık veren tecrübeli teknik adam, antrenmanı sık sık durdurup futbolcularından isteklerini sıraladı. Öğrencilerini saha ortasında toplayan Fatih Terim, eline taktik tahtasını alıp yüksek sesle istediklerini anlattı. İşte Terim’in Galatasaray takımına yaptığı ve öne çıkan istekleri...

1- Bu kadar yüksek top kaybı ile oynayamazsınız!

2- Sahada doğru zamanda doğru yerde olmanız önemli.

3- Rakibin pas yapmasına müsaade etme! Oyuna izin verme.

4- Kontratağa geçiş izni verme!

5- Faullü müdahale istemiyorum!

6- ‘Telaşlı oyun’ diye bir şey yok.

7- Rakip geçiş hücumlarında herkes direkt merkeze!

8- Bloklar ve oyuncular arası çok fazla boşluk istemiyorum.

9- En avantajlı pozisyona kadar acele yok.

10- Oyunu geriden kurarak bilerek, görerek, birlikte oynayacağız!

11- Acele atak yok! Pas hatası yok! Bireysel baskı yok!

12- Topu arkadaşına yakın, rakibine de yakın oynayacaksın.

13- Merkez sahada en kalabalık yer olmalı!

14- Topu kaybettin, rakibin üzerine atlama! Pasa, oyuna müsaade etme

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Artık acele atak yok

 

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