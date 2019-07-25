Artık acele atak yok!
Galatasaray'da Fatih Terim, dünkü idmana damga vurdu.
Avusturya kampının sekizinci gününde tempoyu iyice artıran tecrübeli teknik adam, dünkü antrenmanı sık sık durdurup, orta sahada topladığı futbolcularından isteklerini sıraladı.
G.SARAY Avusturya kampının sekizinci gününü geride bırakırken, teknik direktör Fatih Terim, tempoyu arttırdı. Taktiksel çalışmalara ağırlık veren tecrübeli teknik adam, antrenmanı sık sık durdurup futbolcularından isteklerini sıraladı. Öğrencilerini saha ortasında toplayan Fatih Terim, eline taktik tahtasını alıp yüksek sesle istediklerini anlattı. İşte Terim’in Galatasaray takımına yaptığı ve öne çıkan istekleri...
1- Bu kadar yüksek top kaybı ile oynayamazsınız!
2- Sahada doğru zamanda doğru yerde olmanız önemli.
3- Rakibin pas yapmasına müsaade etme! Oyuna izin verme.
4- Kontratağa geçiş izni verme!
5- Faullü müdahale istemiyorum!
6- ‘Telaşlı oyun’ diye bir şey yok.
7- Rakip geçiş hücumlarında herkes direkt merkeze!
8- Bloklar ve oyuncular arası çok fazla boşluk istemiyorum.
9- En avantajlı pozisyona kadar acele yok.
10- Oyunu geriden kurarak bilerek, görerek, birlikte oynayacağız!
11- Acele atak yok! Pas hatası yok! Bireysel baskı yok!
12- Topu arkadaşına yakın, rakibine de yakın oynayacaksın.
13- Merkez sahada en kalabalık yer olmalı!
14- Topu kaybettin, rakibin üzerine atlama! Pasa, oyuna müsaade etme
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