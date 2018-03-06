Arslan, Antalyaspor filelerini 4 kez havalandırdı

Kırmızı-beyazlı ekibin 30 yaşındaki futbolcusu Hakan Arslan'ın, Antalyaspor'a karşı oynadığı maçlardaki performansı ve gol istatistiği dikkati çekiyor.

Ligin ilk yarısında 7. haftada Sivas'ta oynanan karşılaşmada Antalyaspor filelerini 3 kez havalandırma başarısı gösteren Hakan, 24. haftada da Antalya deplasmanında takımının ilk golüne imza attı. Kırmızı-beyazlı ekip, Hakan'ın gol attığı bu müsabakalarda Antalyaspor'u iç sahada 3-1, geride kalan hafta sonu ise deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı.



Gol sayısını 5'e yükseltti



Süper Lig'de 24 haftalık periyotta Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın tüm maçlarda ilk 11'de görev verdiği Hakan Arslan, söz konusu müsabakalarda 2 bin 323 dakika oyunda kalıp golleriyle de takımına önemli katkı sağladı.

Ligde 5 gole ulaşan deneyimli futbolcu, 18. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında da bir gol kaydetmişti. Kırmızı-beyazlı ekip, sahasında oynadığı bu karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı.

Hakan Arslan, Demir Grup Sivasspor'da Aroune Kone'den sonra en golcü oyuncu olarak da dikkati çekti. Hakan, ligde 9 golü bulunan Kone'nin ardından takımının en skorer ikinci ismi oldu.



"Hedefim 7 gole ulaşmak"



Hakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, attığı gollerle takımına katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.



Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde iyi bir kadro kurduklarını ve ligde başarılı bir periyot çizdiklerini dile getiren Hakan, Kasımpaşa forması giydiği dönemde de Antalyaspor'a karşı 2 gol attığını anımsattı.



Futbolcular için şanslı gelen takımlar olduğunu belirten Hakan, "Gollerim enteresan bir şekilde hep Antalyaspor'a denk geliyor. Golleri genele yaymaya çalışıyorum. Çok pozisyona giriyordum ama gol atamıyordum, sezon başından beri çok söylüyordum, 'Bunlar elbet bir gün gol olacak.' diyordum." şeklinde konuştu.



Her idmandan sonra takım arkadaşları Ziya Erdal, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile gol çalıştıklarını dile getiren Hakan, bu çalışmaların meyvesini gol atarak aldığını ifade etti.



Sezon başında hedefini 7 gol olarak belirlediğini aktaran Hakan, "Bu hedefimi teknik direktörümüz Samet Aybaba ile paylaştığımda, 'Nasıl atacaksın?' diyordu. Antalyaspor'a 3 gol attıktan sonra o da buna inanmaya başladı. Bu sezon şu ana kadar 5 golüm var, hedefime ulaşmam için 2 gol kaldı. Orta saha oyuncusu için 7 gol, çok iyi bir rakam." diye konuştu.



Geçen sezon hücuma dönük oynadığını, bu sezon ise savunma ağırlıklı bir görev üstlendiğini, fırsat buldukça da golü düşündüğünü kaydeden Hakan, "Bu, yapımda var. Her ne kadar orta sahada olsam da vücudum elverdikçe hücuma çıkıyorum. Beni diğer oyunculardan ayıran özelliğin de bu olduğunu düşünüyorum, sürekli rakip savunmayı zorlamayı düşünüyorum ve bir şekilde meyvesini de alıyorum." ifadelerini kullandı.



"Avrupa kupaları sürpriz olmaz"



Kırmızı-beyazlı ekibin, bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldiğini hatırlatan Hakan, takımdaki iyi gidişatın beklentileri yükselttiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sezon başında hedefimizi ligde kalmak, ilk 10 içerisinde ligi tamamlamak olarak belirlemiştik. Sonuçta lige yeni çıkmış bir takımız ve farklı ülkelerden birbirini tanımayan futbolcular var. Sivasspor ilk defa bu kadar yabancı oyuncu ile oynuyor, 7 yerli oyuncumuz var ve yabancıların sayısı fazla. Ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitirdik, devre arasında yapılan iyi transferler beklentilerin yükselmesine neden oldu. Her ne kadar belli etmesek de aklımızın bir yanında Avrupa kupalarına gitmek var. Sonuçta bunu da başarabilecek kalitedeyiz. Kazandıkça, galibiyetler geldikçe bunu yapabileceğimize daha fazla inanıyoruz. Avrupa kupalarına katılma hakkını yakalarsak bu bizim için sürpriz olmaz."



