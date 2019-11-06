Arsene Wenger'in yeni takımı! Bayern...
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih, Ralf Rangnick'ten gelen olumsuz cevabın ardından takımın başına Arsene Wenger'i getirmek için harekete geçti.
Spor Arena Dış Haberler | Bundesliga'da Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Niko Kovac'ın görevine son veren Bayern Münih'in gündeminde Arsene Wenger var.
Dünyaca ünlü Alman BILD gazetesi, teknik direktör arayışlarını sürdüren Bavyera ekibinin, 1 numaralı hoca adayının Fransız çalıştırıcı olduğunu öne sürdü.
Jose Mourinho ve Ralf Rangnick'in de isimlerinin geçtiği görev için Arsene Wenger'i favori gösteren BILD, Rangnick'in Bayern Münih'teki göreve sıcak bakmadığını yazdı. Haberde ayrıca, Rangnick'in menajeri aracılığıyla Alman devini geri çevirmesi üzerine Arsene Wenger adının öncelik kazandığı belirtildi.
22 yıl çalıştırdığı Arsenal'dan 2018 yılında ayrılan Arsene Wenger herhangi bir takımı çalıştırmıyor.
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