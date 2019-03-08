Arsene Wenger'e sürpriz iş teklifi
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun teknik direktör Arsene Wenger'e FIFA'da iş teklif ettiği öne sürüldü.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Infantino, Wenger'den teknolojik inovasyon bölümünü yönetmesini istedi.
Wenger işi kabul ederse teknolojinin futbola uygulanabilirliği üzerine çalışmalar yapacak. Aynı zamanda teknolojinin getirdiği yeniliklerin oyun ve hakem kurallarına yansıtılması için çalışacak.
LeParisien'in haberine göre Wenger şu anda iş görüşmesi için Zürih'te. Geçen yaz Arsenal'den ayrılan Wenger şu ana kadar kendisine gelen hiçbir teklifi kabul etmedi.
Daha önce futbolun içinde kalmak istediğini söyleyen Wenger'in yeniden teknik direktörlük yapması bekleniyordu.
Ancak farklı kaynaklar Wenger için başka teklifler olduğu yönünde haberler geçmeye devam ediyor. FIFA'nın teklifinin yanı sıra Wenger'e PSG'nin futbol direktörlüğünün önerildiği de gazetelerde yer almıştı.
Fransızlara göre Manchester United'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen PSG'de Tomas Tuchel'in yerine de Arsene Wenger'in ismi öne çıkmaya başladı.
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