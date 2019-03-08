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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
CNN Türk
08.03.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Arsene Wenger'e sürpriz iş teklifi

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Arsene Wenger'e sürpriz iş teklifi

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun teknik direktör Arsene Wenger'e FIFA'da iş teklif ettiği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Infantino, Wenger'den teknolojik inovasyon bölümünü yönetmesini istedi.

Wenger işi kabul ederse teknolojinin futbola uygulanabilirliği üzerine çalışmalar yapacak. Aynı zamanda teknolojinin getirdiği yeniliklerin oyun ve hakem kurallarına yansıtılması için çalışacak.

LeParisien'in haberine göre Wenger şu anda iş görüşmesi için Zürih'te. Geçen yaz Arsenal'den ayrılan Wenger şu ana kadar kendisine gelen hiçbir teklifi kabul etmedi.

Daha önce futbolun içinde kalmak istediğini söyleyen Wenger'in yeniden teknik direktörlük yapması bekleniyordu.

Ancak farklı kaynaklar Wenger için başka teklifler olduğu yönünde haberler geçmeye devam ediyor. FIFA'nın teklifinin yanı sıra Wenger'e PSG'nin futbol direktörlüğünün önerildiği de gazetelerde yer almıştı.

Fransızlara göre Manchester United'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen PSG'de Tomas Tuchel'in yerine de Arsene Wenger'in ismi öne çıkmaya başladı.

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Arsene Wengere sürpriz iş teklifi

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