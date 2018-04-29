Arsene Wenger'e Çin'den teklif!
Adı henüz açıklanmayan bir Çin kulübü, Arsene Wenger’in önüne yıllık 156 milyon TL’lik bir sözleşme sundu. Wenger eğer teklifi kabul ederse, dünyanın 1 numarası olacak.
1996’dan beri Arsenal’in teknik direktörlük görevini yapan Arsene Wenger, sezon sonunda adeta evi gibi gördüğü Arsenal’le yollarını ayıracak. 68 yaşındaki teknik adamın, hocalık kariyerine devam edeceği öğrenilirken, kendisine birçok teklifin geldiği bildirildi.
Avrupa’dan özellikle Fransız ekibi PSG’nin peşinde olduğu öne sürülen Wenger için Uzak Doğulular da devreye girdi. Adı henüz açıklanmayan bir Çin kulübünün, tecrübeli hocaya yıllık 156 milyon TL’lik bir sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.
Şu an Lippi zirvede!
Eğer şu an Arsenal’den 44.6 milyon TL yıllık ücret alan Wenger bu teklifi kabul ederse, dünyanın en çok para kazanan teknik direktörü unvanını alacak. Şu an dünyanın en çok kazanan teknik adamı da Çin’de görev yapıyor. Geçmişte İtalya Milli Takımı ve Juventus’ta uzun yıllar çalışan Marcelo Lippi, 2016 yılından beri başında olduğu Çin Milli Takımı’ndan senelik 134 milyon TL’yi cebine koyuyor.
Dünyada en çok kazanan teknik adamlar
1. Lippi - Çin - 134 milyon TL
2. Guardiola - Manchester City - 85.4 milyon TL
3. Mourinho - Manchester United - 83.7 milyon TL
4. Cannavaro - Guangzhou - 61.4 milyon TL
5. Pellegrini - HC Fortune - 50.2 milyon TL
(Fanatik)
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