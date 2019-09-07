Arsene Wenger'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması!

Wenger, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yeni transferlerini değerlendirirken sarı-kırmızılı teknik adam Fatih Terim ile ilgili özel açıklamalar yaptı. İşte Wenger'in açıklamalarından satır başları...

'RAMİ'NİN ÇOK ÖZEL BİR KUVVETİ VAR'

- Sizce Adil Rami Fenerbahçe'de yeniden doğabilir mi?

"Bana kalırsa Rami'nin Marsilya kulübü ile bazı sorunları vardı. Kendisinin kariyerine baktığınızda sadece milli takımda oynadığını söyleyebilirsiniz. Çok özel bir kuvveti var. Kendisini karizmatik, iyi bir takım oyuncusu ve zihinsel güce sahip oyuncu olarak görüyorum. Son zamanlarında Marsilya'da dışlanmış gibiydi. Nedenini bilmiyorum fakat bu kadar kaliteli özelliklere sahipseniz kariyerinizi böyle bitirmemeniz gerekir. Rami maç oynadıkça fiziksel seviyesini bulacaktır. Comolli ve kulübü onu transfer ederek iyi bir iş çıkardı."

SERI VE NZONZI HAKKINDA

"Jean Michael Seri ve Nzonzi gerçekten teknik oyuncular. Takımınızı dengede tutmanız gerekir. Seri ve keza Nzonzi de akıllı oyuncular. Defansif anlayıştan ziyade hücum mantalitesi taşıyan futbolcular ve bu yüzden de takımın teknik kapasitesini yükselteceklerdir."

'GALATASARAY FATİH TERİM'İN BEBEĞİ'

- Fatih Terim ile güzel bir arkadaşlığınız var. Kendisini nasıl tanımlarsınız?

"Çok tutkulu bir adam. Derin bir futbol bilgisine sahip. Çok güçlü ve dirençli bir kişilik. Özel bir karakter ve Türkiye'de bu sayede uzunca bir süre ayakta kalmayı başardı. Geçen sene Bodrum'da yeniden kendisiyle bir araya geldim ve güzel vakit geçirdik. Galatasaray deyim yerindeyse onun bebeği gibi. Takımdan ayrılıyor, geri geliyor ama her zaman şampiyonlukları elde etmeyi başarıyor. Kendisi büyük bir antrenör. İsviçre ve Avusturya'nın birlikte düzenlediği 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nı çalıştırdığını hatırlıyorum. Türkiye o turnuvada büyük iş çıkarmıştı. Genel olarak kendisini tanımlamam gerekirse bu kadar zorlu seviyelerde özel işler yapan bir insan ve antrenör olarak tanımlardım.!

'G.SARAY BRUGGE İLE SAVAŞMAK ZORUNDA'

- Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını nasıl değerlendirirsiniz?

"Bence bu derece zorlu bir grupta yer almak onlar için bir handikap. Ellerinden geleni yapacaklardır. Bence Avrupa Ligi'ne devam edebilmek için Club Brugge ile savaşmak zorundalar."









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