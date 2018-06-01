Arsene Wenger bombası!
3 sene peş peşe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane şok bir kararla istifa etti.
İngiliz medyası ise bu ayrılığın ardından flaş bir iddiayı ortaya attı...
Arsenal'e 22 sene sonra veda eden Arsene Wenger'in, Real Madrid'in başına geçeceği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a tatile gelen Wenger'in alternatifi olarak se İtalyan teknik adam Conte gösteriliyor.
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