Arsenal'in yıldızı serbest kalıyor!
The Times bombayı patlattı, Arsenal'in yıldızı sezon sonu serbest kalıyor!
The Times'ın haberine göre Arsenal'den bir yüksek profilli isim daha ayrılmak üzere...
Edinilen bilgiye göre, 30 Haziran 2019'da sözleşmesi bitecek olan Danny Welbeck'e yeni kontrat önerilmeyecek ve 2014/15 sezonundan beri Arsenal forması giyen İngiliz forvet oyuncusu serbest kalacak.
Eylül ayında Aaron Ramsey ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını açıklayan Arsenal, Welbeck'i de gözden çıkarttı.
Geçtiğimiz ay, ayak bileğinden sakatlanan Welbeck'in sezonun geri kalanında forma giyip giymeyeceği de belirsizliğini koruyor.
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