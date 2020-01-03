Arsenal'in transferde yeni hedefi: Merih demiral
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in, Juventus'ta forma giyen Merih Demiral için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Juventus'ta son dönemde daha fazla forma şansı bulan ve performansıyla övgü alan Merih Demiral'ın talipleri artıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arsenal'in yeni menajeri Mikel Arteta, transfer listesinin başına Juventus'un savunma oyuncusu Merih'i koydu.
50 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
Haberde; Milan, Atletico Madrid ve Schalke gibi takımların da ilgilendiği Merih Demiral için Arsenal'in 50 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.
La Gazetta dello Sport ise geçtiğimiz günlerde Merih Demiral'ın en az sezon sonuna kadar Torino ekibinde kalacağını duyurmuştu.
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