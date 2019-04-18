Arsenal'in rövanş öncesi avantajı büyük ancak... iddaa'da öne çıkan...
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Emirates Stadyumu’nda ilk maçta ilk yarıda bulduğu 2 golle kazanan Arsenal, rövanş maçında San Paolo Stadyumu’nda Napoli’ye konuk oluyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...
NAPOLI
- Savunmadan Albiol, orta sahadan Ounas ve Diawara bu akşam görev alamayacak.
- Bu sezon San Paolo Stadyumu’nda oynadıkları resmi maçlarda tek yenilgilerini Juventus'tan aldılar! (22 maç - 16G/5B/1M)
- İlk maçı 2-0 kaybettiler ama Londra'daki maçta topa daha fazla sahip olan taraflardı...
- Deplasmanda oynadığı maçları kaybeden Arsenal, BATE Borisov ve Rennes engellerini evindeki 3-0'lık galibiyetlerle almıştı!
- Aralık ayının başından itibaren deplasmanda oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamayan Topçular, sadece 3 kez kazanabildi. (13 maç - 3G/3B/7M)
- Sakatlıkları bulunan Bellerin, Holding ve Welbeck ile henüz tam olarak iyileşmeyen Lichtsteiner, İtalya kafilesinde yer almadı.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Arsenal, deplasmanda oynadığı son 8 maçın 5’ini kaybetti (MS 1)
- Bu sezon Napoli evinde sadece Juventus’a kaybetti (MS 1)
- Napoli’nin oynadığı son 8 maçın 7’sinde her iki takım da gol buldu (KG VAR)
MİSLİ.COM ÜYELERİ GOLLÜ BİR MAÇ BEKLİYOR!
Misli.com’da günün sonucu en çok merak edilen maçlarından birisi olan "Napoli – Arsenal" mücadelesinde üyelerin yaklaşık yüzde 30’u 1,40’lık iddaa oranıyla 2.5 Gol Üstü tercihini kuponlarına eklediler. Sonrasında ise taraf tercihlerine yöneldiklerini görüyoruz... 1,50’lik oranıyla ev sahibi Napoli’nin galibiyetine ve 3,90’lık oranıyla konuk ekip Arsenal’in galibiyetine şans verenlerin miktarı hiç de azımsanmayacak seviyede!
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Arsenal, kendi evi Emirates’te oynayınca başka, deplasman olunca bir başka takım kimliğine bürünüyor. İlk maçta evinde gerçekten güzel gollerle kazandılar. Önemli bir avantaj yakaladılar. Ardından da ligde deplasmanda ilk kez gol yemeden kazanıp ilk 4 yarışını sürdürdüler. Napoli ise ligde 2 maç, ardından da Arsenal deplasmanı olmak üzere 3 maçlık galibiyet hasretini lig sonuncusu Chievo deplasmanında 3-1’lik skorla bitirdi ve morallendi. Yalnız lige veda hazırlığındaki Chievo’dan gol yemeyi de ihmal etmedi. Ligde konum olarak bir beklentileri kalmadığından Avrupa Ligi’nde 2-0’ı çevirmeye çalışacaklardır. Arsenal’in hızlı ve kaliteli forvetleri de neticede bu durumda defans zaaflarından istifade edebilir. Üst bence banko. İlk yarı 1.5 üst diğer alternatif.
Arsenal Premier Lig'de oynadığı son maçta, sahadan 3 puanla ayrılmıştı...
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