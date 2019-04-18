Arsenal'in rövanş öncesi avantajı büyük ancak... iddaa'da öne çıkan...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriArsenal'in rövanş öncesi avantajı büyük ancak... iddaa'da öne çıkan...
GeriFutbol Arsenal'in rövanş öncesi avantajı büyük ancak... iddaa'da öne çıkan...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
18.04.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Arsenal'in rövanş öncesi avantajı büyük ancak... iddaa'da öne çıkan...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arsenal'in rövanş öncesi avantajı büyük ancak... iddaa'da öne çıkan...

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Emirates Stadyumu’nda ilk maçta ilk yarıda bulduğu 2 golle kazanan Arsenal, rövanş maçında San Paolo Stadyumu’nda Napoli’ye konuk oluyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...

NAPOLI

- Savunmadan Albiol, orta sahadan Ounas ve Diawara bu akşam görev alamayacak.

- Bu sezon San Paolo Stadyumu’nda oynadıkları resmi maçlarda tek yenilgilerini Juventus'tan aldılar! (22 maç - 16G/5B/1M)

- İlk maçı 2-0 kaybettiler ama Londra'daki maçta topa daha fazla sahip olan taraflardı...

ARSENAL

- Deplasmanda oynadığı maçları kaybeden Arsenal, BATE Borisov ve Rennes engellerini evindeki 3-0'lık galibiyetlerle almıştı!

- Aralık ayının başından itibaren deplasmanda oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamayan Topçular, sadece 3 kez kazanabildi. (13 maç - 3G/3B/7M)

- Sakatlıkları bulunan Bellerin, Holding ve Welbeck ile henüz tam olarak iyileşmeyen Lichtsteiner, İtalya kafilesinde yer almadı.

Arsenalin rövanş öncesi avantajı büyük ancak... iddaada öne çıkan...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Arsenal, deplasmanda oynadığı son 8 maçın 5’ini kaybetti (MS 1)

- Bu sezon Napoli evinde sadece Juventus’a kaybetti (MS 1)

- Napoli’nin oynadığı son 8 maçın 7’sinde her iki takım da gol buldu (KG VAR) 

MİSLİ.COM ÜYELERİ GOLLÜ BİR MAÇ BEKLİYOR!

Misli.com’da günün sonucu en çok merak edilen maçlarından birisi olan "Napoli – Arsenal" mücadelesinde üyelerin yaklaşık yüzde 30’u 1,40’lık iddaa oranıyla 2.5 Gol Üstü tercihini kuponlarına eklediler. Sonrasında ise taraf tercihlerine yöneldiklerini görüyoruz... 1,50’lik oranıyla ev sahibi Napoli’nin galibiyetine ve 3,90’lık oranıyla konuk ekip Arsenal’in galibiyetine şans verenlerin miktarı hiç de azımsanmayacak seviyede! 

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR? 

Arsenal, kendi evi Emirates’te oynayınca başka, deplasman olunca bir başka takım kimliğine bürünüyor. İlk maçta evinde gerçekten güzel gollerle kazandılar. Önemli bir avantaj yakaladılar. Ardından da ligde deplasmanda ilk kez gol yemeden kazanıp ilk 4 yarışını sürdürdüler. Napoli ise ligde 2 maç, ardından da Arsenal deplasmanı olmak üzere 3 maçlık galibiyet hasretini lig sonuncusu Chievo deplasmanında 3-1’lik skorla bitirdi ve morallendi. Yalnız lige veda hazırlığındaki Chievo’dan gol yemeyi de ihmal etmedi. Ligde konum olarak bir beklentileri kalmadığından Avrupa Ligi’nde 2-0’ı çevirmeye çalışacaklardır. Arsenal’in hızlı ve kaliteli forvetleri de neticede bu durumda defans zaaflarından istifade edebilir. Üst bence banko. İlk yarı 1.5 üst diğer alternatif.

Arsenal Premier Lig'de oynadığı son maçta, sahadan 3 puanla ayrılmıştı...

Watford 0-1 Arsenal (MAÇ ÖZET)Premier Lig'in 33. hafta maçında Arsenal deplasmanda Watford'u 1-0 yenerek haftayı 66 puanla 4. sırada tamamladı. Konuk takım 10. dakikada Pierre Aubameyang ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımda ise 11. dakikada Troy Deeney kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş'ta her şey Şampiyonlar Ligi için

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe yanıtı!

Arsenal'in rövanş öncesi avantajı büyük ancak... iddaa'da öne çıkan...

Göztepe'de savunma çöktü