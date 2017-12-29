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Arsenal'i Alexis Sanchez sırtladı

Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace, sahasında Arsenal ile karşılaştı.

Hürriyet Haber
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Ligde bu sezon 19 maçta 34 puan toplayan deplasman ekibi, alt sıralardan kurtulmak isteyen 18 puanlı Crystal Palace'a konuk oldu.

İlk yarıyı 25. dakikada Shkodran Mustafi'nin golüyle 1-0 önde kapatan Arsenal, 50. dakikada Andros Townsend'in golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

62 ve 66. dakikalarda ise Arsenal'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez sahne aldı ve skoru 3-1'e getirdi.

89'da Tomkins durumu 3-2 yaptı. Karşılaşmanın son dakikalarında başka gol olmadı ve Wenger'in takımı sahadan 3 puanla ayrıldı. (Ajansspor)

Premier League

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