Arsenal'i Alexis Sanchez sırtladı

Ligde bu sezon 19 maçta 34 puan toplayan deplasman ekibi, alt sıralardan kurtulmak isteyen 18 puanlı Crystal Palace'a konuk oldu.
İlk yarıyı 25. dakikada Shkodran Mustafi'nin golüyle 1-0 önde kapatan Arsenal, 50. dakikada Andros Townsend'in golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.
62 ve 66. dakikalarda ise Arsenal'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez sahne aldı ve skoru 3-1'e getirdi.
89'da Tomkins durumu 3-2 yaptı. Karşılaşmanın son dakikalarında başka gol olmadı ve Wenger'in takımı sahadan 3 puanla ayrıldı. (Ajansspor)