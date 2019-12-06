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Futbol
AA
06.12.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Arsenal'e Ljungberg de çare olamadı! Brighton şoku...

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Arsenal'e Ljungberg de çare olamadı! Brighton şoku...

İngiltere Premier Lig'deki mücadelede Arsenal, konuk ettiği Brighton&Hove Albion'a 2-1 yenildi.

Ligin 15'inci haftasının kapanış maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Brighton&Hove Albion'ı ağırladı.

Konuk ekipten Adam Webster 36'ncı dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Arsenal, Alexandre Lacazette'in 50'nci dakikada attığı golle skoru eşitlese de Brighton&Hove Albion, Neal Maupay'in 80'inci dakikada ağları havalandırmasıyla maçı 2-1 kazandı.

Arsenal'da ilk 11'de sahaya çıkan Mesut Özil, 90 dakika boyunca forma giydi.

Bu sonuçla 19 puanlı Arsenal 10'uncu sırada kalırken, puanını 18'e çıkaran Brighton&Hove Albion ise ligde 13'üncülüğe yükseldi.

Sezona kötü başlayan Arsenal, İspanyol teknik adam Unai Emery ile yollarını ayırdıktan sonra oynanan 2'nci maçta da galip gelemedi.

 

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Arsenale Ljungberg de çare olamadı Brighton şoku...

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