Arsenal'e ikinci Türk! Mesut'tan sonra...
İngiliz devi, Mesut Özil'in ardından bir Türk yıldızı daha renklerine bağlamak üzere...
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı yıldızı Mesut Özil'den sonra bir başka Türk asıllı yıldız Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz devinin, Hoffenheim'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonu teklif yapacağı öğrenildi.
Arsenal menajeri Arsene Wenger'in de bu transfer için olumlu rapor verdiği ve Kerem'i kadroda görmek istediği yazılıyor.
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