Arsenal'den müthiş geri dönüş
İngiltere Premier Lig 6. hafta mücadelesinde Aston Villa ile karşılaşan Arsenal, iki kez geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak son anlarda 3 dakikada bulduğu 2 golle mücadeleyi 3-2 kazanmayı bildi.
Ligde oynadığı son 3 maçını kazanamayan Arsenal, Premier Lig 6. hafta mücadelesinde ligin alt sıralarında yer alan Aston Villa'yı konuk etti.
Konuk ekip 20. dakikada McGinn’in golüyle öne geçerken, Arsenal’de Ashley Maitland-Niles 41. dakikada ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.
59’da Nicolas Pepe’nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakalayan Arsenal, bir dakika sonra Wesley’in golüyle yeniden yenik duruma düştü.
Son 10 dakikaya 2-1 geride giren Arsenal, 81. dakikada Chambers ve 84. dakikada Aubameyang’ın attığı gollerle müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 11’e yükselten Arsenal haftayı 4. sırada kapatırken, 4 puanda kalan Aston Villa ise 18. sırada yer aldı.
Arsenal gelecek hafta Manchester United deplasmanına çıkacak.
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