Arsenal'den Mesut Özil açıklaması!
Arsenal Futbol Direktörü Raul Sanllehi, Mesut Özil'in neden takımda oynayamadığını açıkladı.
Spor Arena Dış Haberler | Bu sezon Arsenal'de yalnızca bir kez forma giyebilen ve ismi Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için kulübünden açıklama geldi.
Arsenal taraftar formunda soruları yanıtlayan Arsenal Futbol Direktörü Raul Sanllehi, Mesut Özil'in neden oynatılmadığı hakkında sorulan soruya da yanıt verdi.
''EMERY'NİN POLİTİKASI BU...''
Raul Sanllehi, Türk asıllı Alman futbolcu hakkında ''Unai Emery'nin politikası böyle. Emery, antrenman performansına göre futbolcuları oynatıyor. Demek ki Mesut'un antrenman performansı yeterli değil. Emery bu yüzden onu maçlarda oynatmıyor.'' sözlerini kullandı.
Mesut Özil, Premier Lig'de bu sezon sadece 1 maçta süre alırken son haftalarda kadroya girmekte zorluk yaşıyor.
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