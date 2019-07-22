Arsenal'den 90'lar kapışması
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal oyuncuları; Aubameyang, Lacazette, Mesut Özil, Iwobi, Leno ve Monreal 90’lar yarışmasında kozlarını paylaştı.
Kendilerine verilen eski bir fotoğraf makinesi ile 90’lar öz çekimi yapmaya çalışan oyuncular, ardından bozuk bir teyp kasetini tamir etmeye çalıştı.
Keyifli dakikaların yaşandığı yarışmada, 90’lara kısa bir yolculuk yapıldı.
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