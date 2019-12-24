Arsenal'de Mesut Özil'e ilginç yasak! Artık yok...

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Arsenal, çareyi Mikel Arteta'yı teknik direktör yapmakta bulmuştu.

Arsenal taraftarları ise Arteta'ya oldukça güveniyor. Öyle ki Arsenal Taraftar Topluluğu, hazırladıkları mektupla Arteta'ya isteklerini iletti.

Taraftarların istekleri arasında en dikkat çekici madde ise futbolcuların soyunma odasında kulakık takmalarının yasaklama talebiydi...

DAHA ÇOK 'TAKIM' OLUNSUN

Soyunma odasında daha çok 'takım' olunmasını isteyen Arsenal taraftarları, Arteta'dan kulaklıkları yasaklamasını talep etti.

Son yıllarda birçok futbolcu, stada kulaklıklar ile geliyor. Soyunma odasında bile futbolcuların kulaklıkla oturduğu belirtiliyor...

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