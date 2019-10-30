Arsenal'daki 'Belhanda' krizine terapi çözümü
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Galatasaray'ın Younes Belhanda ile yaşadığının benzeri bir durumla karşı karşıya.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Londra temsilcisinin kaptanlarından Granit Xhaka, takımının Crystal Palace ile berabere kaldığı mücadelede oyundan alınırken, taraftarların tepkisiyle karşı karşıya geldi.
Kosova asıllı futbolcu, bu tepkilere de taraftara küfür ederek karşılık verdi. Olay, Arsenal camiasında büyük tepkiyle karşılanırken, teknik direktör Unai Emery, oyuncusundan özür dilemesini istedi. Xhaka ise özür dilemedi.
Arsenal Kulübü, taraftarlara aşırı tepki gösteren İsviçreli futbolcunun mental durumundan endişeli. Bu sebepten dolayı Londra kulübünün yöneticileri, Xhaka'ya psikolojik destek vermeyi önerecek.
Yıldız orta sahanın Crystal Palace maçında verdiği aşırı tepki sonrası, oyuncunun kaptanlıktan alınması gündeme gelse de, Arsenal'ın böyle bir yola gitmeyeceği ve futbolcunun düzelmesi için çaba gösterileceği ifade edildi.
Younes Belhanda, Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı mücadelede sahadan çıkarken yuhalanmış, Faslı futbolcu da taraftara küfür ve el hareketleriyle karşılık vermişti.
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