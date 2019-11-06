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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Arsenal'da Xhaka'nın yerine kaptanlığa Aubameyang getirildi
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Futbol
AA
06.11.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Arsenal'da Xhaka'nın yerine kaptanlığa Aubameyang getirildi

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İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile yapılan maçta oyundan çıkarken taraftarlara tepki gösterdiği için tartışma konusu olan Arsenal'ın İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın yerine kaptanlığa Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang getirildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Unai Emery, "Xhaka ile bir toplantı yaptım ve artık kaptan olmayacağını ona ilettim. Kararımı kabul etti. Bu konuda bir karar vermeliydim ve konu kapandı. Yolumuza devam etmeli ve sıradaki maça odaklanmalıyız. Kaptanlık için kadromuzda Aubameyang, Bellerin, Lacazette ve Mesut Özil var. Birinci kaptanımız Aubameyang olacak." ifadelerini kullandı.

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Crystal Palace ile oynanan maçın 61. dakikasında skorda 2-2 eşitlik varken oyundan çıkan Xhaka, tribünlerin kendisine gösterdiği tepkiye el hareketleriyle karşılık vermişti. İsviçreli futbolcu, oyundan alınırken formasını çıkarıp doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu. Daha sonra Xhaka, sosyal medyadan paylaştığı mesajla taraftarlardan özür dilemişti.

Yaşanan olayın ardından Xhaka'nın yerine Liverpool maçında İspanyol Hector Bellerin ve Wolverhampton mücadelesinde Aubameyang kaptan olarak sahaya çıkmıştı.

Öte yandan Xhaka, Liverpool ve Wolverhampton maçlarından sonra Arsenal'ın bugün Portekiz'de Vitoria ile yapacağı karşılaşmanın kadrosuna da dahil edilmedi.

Arsenalda Xhakanın yerine kaptanlığa Aubameyang getirildi

Arsenalda Xhakanın yerine kaptanlığa Aubameyang getirildi

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