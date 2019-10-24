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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
24.10.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Arsenal'da Emery beklentileri

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Arsenal'ın başında Premier Lig'de 47 maça çıkan Emery, son döneminde çok eleştirilen Arsene Wenger'in son 47 karşılaşmadaki performansıyla hemen hemen aynı bir tablo ortaya koydu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da Fransız teknik adam Arsene Wenger'in koltuğuna oturan İspanyol Unai Emery, 1,5 yıllık görev süresinde başkent ekibinde beklentileri karşılamaktan uzak bir performans sergiledi.

70 yaşındaki Wenger, Londra ekibindeki 22 yıllık kariyerine alınan kötü sonuçlar ve taraftarların yoğun baskısının ardından 2018 Mayıs'ında nokta koyarken, büyük umutlarla takımın başına getirilen halefi Emery, 480 günlük görev süresinde Fransız meslektaşını aratmayacak işlere imza atamadı.

İspanyol temsilcisi Sevilla ile üç yıl üst üste UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan, bir sonraki durağı Paris Saint-Germain'deki iki sezonunda ise lig, Fransa Kupası, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan 47 yaşındaki Emery, Liverpool ve Manchester City'nin domine ettiği Premier Lig'de Arsenal taraftarlarının 15 yıllık şampiyonluk özlemine son vermekten uzak bir görüntü çizdi.

- Tablo değişmedi

Arsenal'ın başında Premier Lig'de 47 maça çıkan Emery, Wenger'in son 47 karşılaşmadaki performansıyla hemen hemen aynı bir tablo ortaya koydu.

Wenger, Arsenal ile çıktığı son 47 lig mücadelesinde 26 galibiyet alırken, takımı 17 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. 25 galibiyet alan Emery yönetimindeki Arsenal ise 10 maçı gol yemeden tamamladı.

Wenger'in Arsenal'i 90 gol atıp 59 gol yerken, Emery'nin Arsenal'i 86 kez rakip fileleri havalandırdı ve kalesinde 63 gol gördü.

- Taraftar Mesut Özil'i özledi

Arsene Wenger döneminde Real Madrid'e 42,5 milyon sterlin bonservis ödenerek kadroya dahil edilen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in yıldızı Emery ile bir türlü barışmadı.

Londra ekibine geldiği ilk sezon 10 golü hazırlayan, Wenger dönemindeki 5 sezonda ise toplam 54 asist, 27 gollük performansıyla takımın skor
yüküne büyük katkı sağlayan Mesut Özil, Emery yönetiminde ise geçen sezonu 2 asistle tamamladı.

Özil'i antrenmanlarda yetersiz bulduğu basına yansıyan Emery, 31 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'in geride kalan 9 haftasında sadece bir kez ilk 11'de şans verdi.

Arsenal, şampiyonluk parolasıyla başladığı ligin hemen başında 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle lider Liverpool'un 10 puan gerisine düşse de Emery'nin Mesut Özil'le ilgili tutumu değişmedi.

Özil, Arsenal'da ilk maçına çıktığı haftadan itibaren takımı adına 522 golle sonuçlanabilecek fırsat oluştururken, bu rakam Aaron Ramsey'de 272, Santi Cazorla'da 190'da kaldı.

Arsenalda Emery beklentileri

- Şampiyonlar Ligi'den koptu

Arsenal, Arsene Wenger döneminde neredeyse vazgeçilmezi olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son üç yıldır mücadele edemiyor.

17'si üst üste olmak üzere toplam 19 kez Arsenal ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bilet alan Wenger, son yılında başkent temsilcisini UEFA Avrupa Ligi'nde götürünce eleştirilerin dozu artmıştı.

Arsenal'daki ilk yılında UEFA Avrupa Ligi'nde final gören Emery, Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea'ye finalde kaybederken, geçen sezon ligi beşinci sırada bitirerek bu yıl da Avrupa futbolunun iki numaralı kupasında mücadele etmekten kurtulamadı.

Arsenalda Emery beklentileri

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