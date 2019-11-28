Arsenal'da deprem! Yolun sonu mu?
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçlarına Arsenal - Eintracht Frankfurt mücadelesi damga vurdu. Arsenal, sahasında 1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi F Grubu beşinci hafta maçında Arsenal ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.
Emirates Stadı'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla konuk takım oldu.
Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 55. ve 64. dakikada Daichi Kamada kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 45. dakikada Aubameyang'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Arsenal 10 puan ile liderliğini korudu. Eintracht Frankfurt ise 9 puanla ikinci sıraya yerleşti.
Unai Emery'nin kredisi tükendi
Eintracht Frankfurt'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin faturası teknik direktör Unai Emery'e kesildi. İspanyol teknik adamın bu hafta görevden alınması bekleniyor.
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