Arsenal, yeni yılı Emirates'te açıyor! iddaa'da en popüler...
Liverpool'a 5-1 kaybederek 2018'e nokta koyan Arsenal, Emirates'te Fulham ile 2019'u açıyor. Takımlardan öne çıkanlara ve iddaa'da en popüler tercihe göz atalım...
- Mesut Özil, Hector Bellerin ve Nacho Monreal'in durumları maç saati netleşecek.
- Liverpool'a 5-1 kaybederek 2018'e nokta koyan Arsenal, ilk 4'ün dışında kalmamak için 3. haftadan sonrakine formuna geri dönmeli.
- Fulham ile oynadıkları son 4 lig maçında fire vermediler. (4 maç - 4 galibiyet - 11 gol)
Fulham
- Alfie Mawson ve Zambo Anguissa'nın yetişmesi bekleniyor.
- Claudio Ranieri ile 7 maç aradan sonra 90+1'de, Mitrovic'in golüyle kazandılar.
- Takımın penaltıcısı Mitrovic olmasına rağmen topu Aboubakar Kamara'nın zorla alıp, 82. dakikada penaltıyı kaçırması sonrası İtalyan çalıştırıcı; "Takımın penaltıcısı Mitrovic. Kamara penaltıyı kaçırdığında onu öldürmek istedim." açıklamasını yapmıştı.
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