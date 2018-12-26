Arsenal ve Chelsea'nin hata yapma lüksü kalmadı! iddaa'da öne çıkan ise...
Boxing Day geldi çattı ve deplasmanda oynayacak Arsenal ile Chelsea'nin zirveden uzaklaşmamak için hata yapma lüksü kalmadı! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihlere göz atalım...
Brighton - Arsenal
- Arsenal'de Nacho Monreal ve Shkodran Mustafi'nin durumları maç saati netleşecek.
- Hector Bellerin, Danny Welbeck, Rob Holding, Konstantinos Mavropanos diye uzayan sakat listesine Henrikh Mkhitaryan da eklendi.
- Son 3 lig maçını kaybeden Brighton, geçen sezon Arsenal'i Falmer 'Amex' Stadyumu'nda yenmeyi başarmıştı.
Watford - Chelsea
- Sezona 4/4 ile başlayan Watford, sonrasında düşüş yaşadı ama son 3 maçtan 7 puan çıkartıp nefes aldı.
- Will Hughes, Andre Gray, Sebastian Prödl ve Adalberto Penaranda sakat.
- Sezona 5/5 ile başlayan Chelsea ise önce beraberlikler alıp şaşırtmıştı, sonrasında ise yenilgilerle zirve yarışının uzağında kaldı. Hata yapma lüksleri kalmadı. (son 6 maç - 3 galibiyet - 3 mağlubiyet)
- Andreas Christensen ve Alvaro Morata'nın durumları maç saatinde netleşecek.
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