Arsenal Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor. Yarı final ilk maçında İngiltere'nin köklü takımı Arsenal, sahasında Valencia'yı konuk edecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Arsenal Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmelerinin ilk ayağı 2 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Bu kapsamda Arsenal ile Valencia karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek ve final biletine bir adım daha yaklaşmak için sahada olacak İşte, Arsenal Valencia maçına ilişkin tüm detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı final maçları start alıyor. Arsenal ile Valencia bu akşam Avrupa Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Emirates Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS HD 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Ev sahibi Arsenal, çeyrek finalde İtalyan temsilcisi Napoli'yi, Valencia ise La Liga'dan rakibi Villarreal'i eleyerek yarı finale yükselmişti.
Arsenal'de sezonu kapatan Aaron Ramsey bu karşılaşmada görev alamayacak. Valencia'da ise Denis Cheryshev ve Geoffrey Kondogbia'nın sakatlıkları nedeniyle bu müsabakada forma giymeleri beklenmiyor.
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