Arsenal Standart Liege maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Arsenal Standart Liege maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam F Grubu karşılaşması oynanacak. İki takım en son 2009-2010 senesinde Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelmiş bu mücadeleyi 2-0 Arsenal kazanmıştı. Peki Arsenal Standart Liege maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Arsenal UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda ilk maçı Frankfur ile oynamış ve mücadeleyi deplasmanda 3-0 kazanmıştı. Standar Liege ise ilk karşılaşmasını Vitoria Guimaraes ile oynamış ve karşılaşmayı sahasında 2-0'lık skorla kazanmıştı.
Grubunda ilk maçlarını kazanan iki takımın mücadelesine sahne olacak Arsenal Standart Liege maçının spor severler canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Arsenal Standart Liege maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Arsenal Standart Liege maçı bu akşam 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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