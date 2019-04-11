Arsenal Napoli maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Çeyrek finalin ilk maçında İngiltere'nin güçlü ekibi Arsenal, sahasında İtalya'nın köklü kulübü Napoli'yi konuk edecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Arsenal Napoli maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı 11 Nisan Perşembe günü oynanacak. Bu kapsamda Arsenal ile Napoli karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek ve yarı final biletine bir adım daha yaklaşmak için sahada olacak İşte, Arsenal Napoli maçına ilişkin tüm detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final maçları bu akşam start alıyor. Arsenal ile Napoli bu akşam Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Arsenal, son 16 turunda Fransa ekibi Rennes'i geçerek çeyrek finale yükselmişti. Napoli ise son 16 turunda Salzburg'u elemiş ve çeyrek final biletini almıştı.
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