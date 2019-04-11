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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.04.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Arsenal Napoli maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Arsenal Napoli maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Çeyrek finalin ilk maçında İngiltere'nin güçlü ekibi Arsenal, sahasında İtalya'nın köklü kulübü Napoli'yi konuk edecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Arsenal Napoli maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı 11 Nisan Perşembe günü oynanacak. Bu kapsamda Arsenal ile Napoli karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek ve yarı final biletine bir adım daha yaklaşmak için sahada olacak İşte, Arsenal Napoli maçına ilişkin tüm detaylar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final maçları bu akşam start alıyor. Arsenal ile Napoli bu akşam Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka,  beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Arsenal, son 16 turunda Fransa ekibi Rennes'i geçerek çeyrek finale yükselmişti. Napoli ise son 16 turunda Salzburg'u elemiş ve çeyrek final biletini almıştı.

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