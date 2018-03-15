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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerArsenal Milan maçı saat kaçta hangi kanalda? İngilizler mutsuz!
Spor Arena Arsenal Milan maçı saat kaçta hangi kanalda? İngilizler mutsuz!
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Spor Arena
15.03.2018 - 16:16, Son Güncelleme:

Arsenal Milan maçı saat kaçta hangi kanalda? İngilizler mutsuz!

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Arsenal Milan maçı saat kaçta hangi kanalda? İngilizler mutsuz!

Arsenal Milan maçı UEFA Çeyrek Final etabına katılmaya hak kazanacak bir takımı daha belirleyecek. UEFA Son 16 Turu rövanş maçında Emirates stadyumu'nda her şeylerini ortaya koyacak olan iki takım çeyrek finale yükselme adına taktik savaşlar verecek. Peki, Arsenal Milan maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Arsenal Milan maçı öncesinden bazı detaylar

Arsenal Milan maçı, Arsene Wenger ve bir zamanlar efsaneleştiği kulübün teknik patronluğunu üstlenen Gattuso'nun duellosuna tanık edecek. İlk maçı kendi evinde 2-0 kaybeden Milan, bu kez deplasmanda Arsenal karşısında elinden gelenin fazlasını ortaya koymaya çabalayacak. Peki, Arsenal Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

ARSENAL MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Milan'ı ağırlayacak. 15 Mart Perşembe günü TSİ 23.05'te oynanacak olan mücadele, Tivibu Spor 2 ve TRT 1 ekranlarından canlı takip edilebilecek.

İNGİLİZ TAKIMLARI TUTUNAMIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki 5 takımıyla turnuvada en çok kulübü bulunan ülke İngiltere, 3 takımının elenmesiyle hayal kırıklığı yaşadı.

Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Tottenham'ın lider, Chelsea'nin ise averajla ikinci olarak son 16 turuna çıkmasıyla Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonuna iddialı bir şekilde devam eden İngiliz kulüpleri, çeyrek finale yükselme hedefinde aynı başarıyı yakalayamadı.

Liverpool'un Portekiz temsilcisi Porto'yu, Manchester City'nin de İsviçre ekibi Basel'i elediği son 16 turunda İtalyan ve İspanyol ekipleriyle eşleşen Manchester United, Chelsea ve Tottenham, çeyrek finalin kapısından döndü.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olarak bu yıl "Devler Ligi"nde mücadele eden Manchester United, golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Sevilla'ya 4 dakikada yediği gollerle 2-1 yenilerek taraftarlarını üzdü. Sevilla, geçen yıl da aynı turda Leicester City ile eşleşmiş ve tur atlayan taraf İngiliz ekibi olmuştu.

Son üç yılda iki kez final oynayan Juventus ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak rövanş için avantajlı bir skor alan Tottenham, Wembley Stadı'nda İtalyan temsilcisine 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Ligde şampiyonluk yarışından kopan Antonio Conte yönetimindeki Chelsea de 1-1'lik ilk maçın rövanşında Katalan ekibine 3-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı.

İSPANYA, İTALYA VE ALMANYA FİRE VERMEDİ

Son 16 turunda Real Madrid, Barcelona ve Sevilla ile temsil edilen İspanya, Juventus ve Roma ile mücadele eden İtalya ile Bayern Münih ile başarı arayan Almanya, yoluna firesiz devam etme başarısını gösterdi.

İngiltere'nin üç takımının yanı sıra Fransız, Portekiz, İsviçre, Ukrayna ve Türkiye'nin takımları çeyrek final bileti alamadı.

Gruplarını lider olarak tamamlayan takımlardan Roma, Barcelona, Liverpool ve Manchester City çeyrek finale yükselirken, Manchester United, Paris Saint-Germain, Beşiktaş ve Tottenham son 16 turunda elendi.

Grup ikincisi olarak son 16 turunda mücadele eden takımlardan ise Bayern Münih, Juventus, Sevilla ve Real Madrid adını son 8 takım arasına yazdırdı.

MESSİ DALYA YAPTI

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Chelsea ağlarını iki kez havalandırdığı maçta UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerinin 100. golüne ulaştı.

"Devler Ligi"nde çıktığı 123. maçta dalya yapan 30 yaşındaki Messi, 100 gole 137 karşılaşmada ulaşan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu bu alanda geride bıraktı.

Messi, her fırsatta karşılaştırıldığı rakibi 32 yaşındaki Ronaldo'ya göre bin 758 dakika daha az oynayarak ve 266 şut daha az çekerek 100. golünü rakip filelere gönderdi.

Arjantinli futbolcu bu organizasyonda en çok 9 kezle Arsenal'a gol attı. Messi'nin İngiliz takımlarına attığı gol sayısı ise dünkü maçla birlikte 20'ye yükseldi.

ÇEYREK FİNALİN DEĞİŞMEYEN TAKIMI BARCELONA

Chelsea'yi eleyerek son 8 takım arasına kalan İspanyol ekibi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11. kez çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Bu sezon lig şampiyonluğunda büyük avantaj yakalayan Barcelona, Avrupa kulvarında da Chelsea gibi güçlü bir rakibi turnuva dışında bırakarak taraftarlarını sevindirdi. İspanyol temsilcisi, yarı finalde elendiği 2007-08 sezonundan itibaren turnuvada aralıksız çeyrek finale çıkma başarısını gösterdi.

Barcelona bu dönemde üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

LİVERPOOL'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

E Grubu'ndan namağlup olarak çıkan İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz'in Porto takımına da iki maçta yenilmeden çeyrek finale çıktı.

Deplasmandaki ilk maçını 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan Liverpool, rövanş maçının golsüz sona ermesiyle son 16 turunda gol yemeden tur atlayan tek takım olmayı başardı.

Almanya'nın Bayern Münih takımından iki maçta toplam 8 gol yiyen Beşiktaş ise bu turda kalesinde en fazla gol gören ekip oldu.

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