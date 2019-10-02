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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Arsenal, Mesut Özil'in alternatifini İspanya'da buldu!

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Arsenal, Mesut Özil'in alternatifini İspanya'da buldu!

Mesut Özil ile yollarını ayırmak isteyen Arsenal, bonservisi Real Madrid'de bulunan genç futbolcu Martin Odegaard'ı listesine aldı.

Devre arası transfer döneminde yüksek maaşı nedeniyle Mesut Özil ile yollarını ayırmak isteyen Arsenal, Türk asıllı Alman yıldızın yerini yine Real Madrid'den doldurmayı düşünüyor.

İspanyol basınında çıkan habere göre Arsenal, bonservisi Real Madrid'de bulunan ve Real Sociedad'da kiralık oynayan Martin Odegaard'ı transfer etmek istiyor.

İSTENEN ÜCRET 75 MİLYON EURO!

Henüz 16 yaşında Real Madrid'e transfer olan Norveçli futbolcu için İspanyol ekibinin 75 milyon euro istediği ifade edildi. Öte yandan Odegaard transferi için Arsenal'in dışında Manchester City'nin de güçlü bir aday olduğu kaydedildi. Pep Guardiola'nın ekibi, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen David Silva'nın yerini Norveçli ile doldurmak istiyor.

SEZON BAŞI GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Sezon başında adı bir dönem Galatasaray ile de anılan ve Real Sociedad'a kiralanan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da 7 maçta 2 gol ve 2 asist ile mücadele ederek etkili bir performans sergiledi.

Arsenal, Mesut Özilin alternatifini İspanyada buldu

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