Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden iki takımı karşı karşıya getirecek olan Arsenal Manchester United maçı, Premier Lig'de sıralamaya doğrudan etki edecek. Son 10 maçta Arsenal 3 maçtan, Manchester United ise 4 maçtan galip ayrılırken, geriye kalan 3 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Peki, Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Arsenal Manchester United maçı ile İngiltere Premier Lig'de sıralama yeniden değişiklik gösterecek. Aralarında sadece bir puan fark bulunan iki büyük takımı karşı karşıya getirecek olan Arsenal Manchester United maçı, tüm dünyadan canlı takip edilecek. Peki, Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ARSENAL MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere Premier Lig'in 30. Hafta mücadelesinde Arsenal, Emirates Stadyumunda Manchester United'ı ağırlayacak. 10 Mart Pazar günü saat 19.30'da başlayacak olan karşılaşma, saat 19.30'da canlı izlenebilecek.
ESKİ ARSENALLI OYUNCU 27 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTI
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ganalı futbolcu, 5 yıldır dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle kariyerini noktalamaya karar verdiğini kaydetti.
Arsenal'in altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, başkent ekibinde tüm kulvarlarda 16 maçta forma şansı bulmuştu.
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