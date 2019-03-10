Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriArsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
10.03.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden iki takımı karşı karşıya getirecek olan Arsenal Manchester United maçı, Premier Lig'de sıralamaya doğrudan etki edecek. Son 10 maçta Arsenal 3 maçtan, Manchester United ise 4 maçtan galip ayrılırken, geriye kalan 3 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Peki, Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Arsenal Manchester United maçı ile İngiltere Premier Lig'de sıralama yeniden değişiklik gösterecek. Aralarında sadece bir puan fark bulunan iki büyük takımı karşı karşıya getirecek olan Arsenal Manchester United maçı, tüm dünyadan canlı takip edilecek. Peki, Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ARSENAL MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'in 30. Hafta mücadelesinde Arsenal, Emirates Stadyumunda Manchester United'ı ağırlayacak. 10 Mart Pazar günü saat 19.30'da başlayacak olan karşılaşma, saat 19.30'da canlı izlenebilecek.

ESKİ ARSENALLI OYUNCU 27 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ganalı futbolcu, 5 yıldır dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle kariyerini noktalamaya karar verdiğini kaydetti.

Arsenal'in altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, başkent ekibinde tüm kulvarlarda 16 maçta forma şansı bulmuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko'dan 16. galibiyet!

Futbolda küçük devrim! Buna da penaltı verildi...

Çaykur Rizespor - Kayserispor