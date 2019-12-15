Arsenal Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler bu maçta!

Arsenal Manchester City maçı ile İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Agüero, Aubameyang, Kevin De Bruyne gibi isimlerin sahada yer alacağı Arsenal Manchester City maçı, İngiltere ve tüm dünyada canlı olarak takip edilecek. Peki, Arsenal Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ARSENAL MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 17'nci hafta mücadelesinde Arsenal, Manchester City'i ağırlayacak. 15 Aralık Pazar günü saat 19.30'da oynanacak olan karşılaşma S Sport kanalıncan canlı izlenebilecek.

Manchester City ile oynadığı son dört maçı kaybeden Arsenal, 1985'ten bu yana herhangi bir rakibine üst üste beş kez yenilmiyor (Manchester United).

Arsenal deplasmanında çıktığı son iki Premier Lig maçını kazanan Manchester City, daha önceki 32 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabilmişti (11B 20M).

Premier Lig'de oynadığı son beş karşılaşmada da açılış golünü yiyen Arsenal, lig tarihinde henüz altı maçlık seri yaşamadı.

Manchester City forveti Sergio Agüero, Arsenal'e karşı forma giydiği son sekiz resmi maçta sekiz gol attı.

Bu sezon Premier Lig'de Alexandre Lacazette'in attığı beş gol de iç sahada, Gabriel Jesus'un attığı beş gol de deplasmanda geldi.