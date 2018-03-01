Arsenal Manchester City maçı hangi kanalda saat kaçta?
Arsenal Manchester City maçı ile İngiltere Ligi'nde mücadele devam ediyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Manchester City, Arsenal karşısında alacağı 3 puan ile farkı açmaya hazırlanıyor. Ev sahibi Arsenal ise Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'yi devirerek Şampiyonlar Ligi potasına girmeyi hedefliyor. Peki, Arsenal Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
Arsenal Manchester City maçı ile derbi heyecanı Avrupa'da da devam ediyor. İngiltere Premiere Lig'de ligin bitmesine son 10 hafta kala rekabet artmaya devam ediyor. Ev sahibi Arsenal, liderlik koltuğunda oturan Manchester City'i ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, Arsenal Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında detaylı bilgiler
ARSENAL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City, Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in konuğu olacak. 1 Mart Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak bu mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
İngiltere Premier Lig'de Arsenal evinde 5 maçtır kaybetmiyor.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City ise deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 4 maçtır kaybetmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
ARSENAL: Petr Cech, Laurent Koscielny, Shkodran Mustafi, Hector Bellerin, Nacho Monreal, Granit Xhaka, , Jack Wilshere, Henrikh Mkhitaryan, Mesut Özil, Pierre Aubameyang
MANCHESTER CİTY: Ederson, Kyle Walker,Aymeric Laporte, Nicolas Otamendi, Oleksandr Zinchenko, Bernardo Silva, Raheem Sterling,Fernandinho, İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne, Sergio Agüero
Yorumları Göster
Yorumları Gizle