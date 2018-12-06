Arsenal kaçtı, United kovaladı
İngiltere Premier Lig 15. hafta mücadelelerinde Manchester United, evinde Arsenal'i konuk etti.
Mücadele seviyesi yüksek olan karşılaşma 2-2 eşitlikle son buldu.
Arsenal, 26. dakikada Shkodran Mustafi'nin golüyle öne geçerken, Kırmızı Şeytanlar 30'da Anthony Martial ile eşitliği sağladı. Londra temsilcisi 68. dakikada Alexandre Lacazette ile tekrar öne geçti. United'ın cevabı ise golden 1 dakika sonra Jesse Linard ile geldi.
Arsenal 31 puana yükseldi. Manchester ekibi ise 23 puanla haftayı kapadı. Manchester United ligde tam 4 haftadır kazanamıyor.
Jose Mourinho'nun ekibi ligde bir sonraki maçını evinde Fulham ile oynayacak. Arsenal ise Huddersfield'ı konuk edecek.
İngiltere Premier Lig'de günün sonuçları şu şekilde:
Burnley 1-3 Liverpool
Everton 1-1 Newcastle United
Fulham 1-1 Leicester City
Wolverhampton 2-1 Chelsea
Tottenham 3-1 Southampton
Manchester United 2-2 Arsenal
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