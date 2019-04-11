Arsenal istediğini aldı! Yarı final yakın...
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk çeyrek final maçları oynanan dört maçla birlikte tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk atak mücadelelerinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Napoli'yi konuk etti. İngiliz ekibi mücadeleyi 2-0 kazanarak yarı final için büyük avantaj yakaladı. Londra temsilcisinin gollerini 14. dakikada Aaron Ramsey ve 25'te Kalidou Kolibaly (k.k) kaydetti. Rövanşlar 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.
PORTEKİZ'DE FELİX ŞOV!
Gecenin diğer önemli maçında ise Galatasaray'ı turnuvadan saf dışı bırakan Benfica takımı, Frankfurt'u konuk etti. Genç yıldız adayı Joao Felix, 3 gol kaydederek adını duyurdu. Benfica'nın diğer golünü Ruben Dias kaydetti. Almanlar Jovic ve Paciencia'nın golleriyle tur umudunu sürdürdü.
CHELSEA ZORLANDI
Chelsea ise Slavia Prag deplasmanında 86. dakikada Marcos Alonso'nın golüyle sonuca gitti. Valencia ise Villarreal'i deplasmanda 3-1 yenerek yarı final için avantajlı taraf oldu.
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