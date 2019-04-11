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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.04.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Arsenal istediğini aldı! Yarı final yakın...

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Arsenal istediğini aldı! Yarı final yakın...

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk çeyrek final maçları oynanan dört maçla birlikte tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk atak mücadelelerinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Napoli'yi konuk etti. İngiliz ekibi mücadeleyi 2-0 kazanarak yarı final için büyük avantaj yakaladı. Londra temsilcisinin gollerini 14. dakikada Aaron Ramsey ve 25'te Kalidou Kolibaly (k.k) kaydetti. Rövanşlar 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.

PORTEKİZ'DE FELİX ŞOV!

Gecenin diğer önemli maçında ise Galatasaray'ı turnuvadan saf dışı bırakan Benfica takımı, Frankfurt'u konuk etti. Genç yıldız adayı Joao Felix, 3 gol kaydederek adını duyurdu. Benfica'nın diğer golünü Ruben Dias kaydetti. Almanlar Jovic ve Paciencia'nın golleriyle tur umudunu sürdürdü.

CHELSEA ZORLANDI

Chelsea ise Slavia Prag deplasmanında 86. dakikada Marcos Alonso'nın golüyle sonuca gitti. Valencia ise Villarreal'i deplasmanda 3-1 yenerek yarı final için avantajlı taraf oldu.

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