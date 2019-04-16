Arsenal ilk kez deplasmanda gol yemeden kazandı!
Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal, deplasmanda Watford'u 1-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez deplasmanda gol yemeden kazanmayı başardı!
Karşılaşmada Londra ekibine 3 puanı getiren golü 10. dakikada Gabonlu forvet Pierre Emerick Aubameyang kaydetti.
Watford'un golcüsü Troy Deeney, maçın hemen başında, 11. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu galibiyet, Arsenal'in bu sezon deplasmanda ilk kez kalesini gole kapatarak elde ettiği bir galibiyet oldu ve Topçular, 66 puanla ligde 4. sıraya yükseldi.
Watford ise 46 puanla 10. sırada kaldı.
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