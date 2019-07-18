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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: AFP
18.07.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Arsenal, hazırlık maçında Bayern'i 2-1 mağlup etti!

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Arsenal, hazırlık maçında Bayern'i 2-1 mağlup etti!

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, Bayern Münih'i 2-1 yendi.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 49. dakikasında Louis Poznanski'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Arsenal, 88. dakikada Edward Nketiah'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bayern Münih'in tek golünü ise 71. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 81 dakika sahada kaldı.

Avrupa'nın önde gelen 12 takımının yer aldığı 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD, Çin ve Singapur ev sahipliği yapıyor.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Manchester United ve Tottenham Hotspur, İspanya'dan Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter ve Fiorentina, Portekiz'den Benfica ile Meksika'dan Guadalajara kulüpleri katılıyor. 

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Arsenal, hazırlık maçında Bayerni 2-1 mağlup etti

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