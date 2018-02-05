Arsenal Everton maç sonucu 5-1 - İşte maçın özeti ve golleri
İngiltere Premier Lig 26’ncı hafta maçında Arsenal sahasında Everton’ı 5-1 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısında gelen gollerle şoka giren Everton, soyunma odasına 4-0'lık mağlubiyet ile girdi. Cenk Tosun oyuna 78. dakika da dahil oldu. İşte Arsenal Everton maçının özet görüntüleri ve karşılaşmanın golleri
Emirates Stadyumu’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Londra ekibi, 6’da ve 19’da Aaron Ramsey, 14’te Laurent Koscielny ve 37’de yeni transfer Pierre Emerick Aubameyang’ın golleriyle ilk yarıyı 4-0’lık üstünlükle geçti. 64’te Dominic Calvert-Lewin, Everton’ın tek sayısını kaydederken, maçın sonucunu belirleyen isim yine Aaron Ramsey oldu. Galli oyuncu 74’üncü dakikada kaydettiği golle kendisinin 3, takımının 5’inci golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi: 5-1.
Milli oyuncu Cenk Tosun, mücadeleye 78’inci dakikada Oumar Niasse’ın yerine dahil oldu. Bu sonucun ardından Arsenal puanını 45’e yükseltirken, Everton 31 puanda kaldı.
Arsenal, Ramsey ile kazandı
Arsenal, Aaron Ramsey'in hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği Everton'ı 5-1 yendi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, konuk ettiği Everton'ı 5-1 mağlup etti. Ligin 26. hafta karşılaşmasında üst sıralara çıkma mücadelesi veren Arsenal, orta sıralarda yer alan Everton'ı Emirates Stadı'nda ağırladı.
Karşılaşmaya atak başlayan Arsenal, 6'ncı ve 19'uncu dakikada Aaron Ramsey, 14'üncü dakikada Laurent Koscielny ve 37'nci dakika yeni transferi Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. İkinci yarının 74. dakikasında Ramsey ile bir gol daha bulan Arsenal, rakibini 5-1 mağlup etti. Everton'ın tek golünü, 64. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Ramsey, karşılaşmada 3 gol atarak hat trick yaptı. Everton'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun, 78. dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Arsenal, puanını 45'e çıkararak 6'ncı sıradaki yerini korudu. Everton ise 31 puanla 10'uncu sırada kaldı.
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