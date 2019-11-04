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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.11.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Arsenal efsanesinden Çağlar Söyüncü'ye övgü dolu sözler!

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Arsenal efsanesinden Çağlar Söyüncü'ye övgü dolu sözler!

Arsenal'in unutulmaz savunma oyuncularından Martin Keown, Leicester City'de göz dolduran Çağlar Söyüncü hakkında konuştu.

Spor Arena Dış Haber | Leicester City'de ilk golünü atan Çağlar Söyüncü, İngiltere'de gündemden düşmüyor. Son olarak Arsenal formasıyla efsaneleşen savunma oyuncusu Martin Keown, Milli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

BBC'ye konuşan Keown, ''Çağlar sadece 23 yaşında ve modern futbolun gereksinimlerini yerine getiriyor. Çevik, agresif ve hava toplarında çok iyi. Pozisyon içinde asla panik yapmıyor, hiç sıkıntılı görünmüyor. Belki uzun boylu değil ama çok iyi bir sıçrama yeteneği var.'' sözlerini kullandı.

''ÇAĞLAR'A GÜVENMEK ÇOK İYİ BİR KARARDI''

Çağlar'ın Leicester'da forma şansı bulması hakkkında da görüşlerini paylaşan eski futbolcu, ''Geçen sezon Çağlar, takımda stoper sıralamasında 4. sıradaydı. Sezon başı Harry Maguire'ı 80 milyon sterline sattıktan sonra büyük paralar harcamayıp Çağlar'a güvendiler. Çağlar Söyüncü'ye şans vermek çok iyi bir karardı. Leicester'ın savunmasına hayranım.'' dedi.

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