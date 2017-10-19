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Arsenal efsanesi açıkladı! Mesut kızgın çünkü...

Arsenal'in efsane oyuncusu Robert Pires, Londra ekibinden ayrılması gündemde olan Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hürriyet Haber
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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’in efsanesi Robert Pires, Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Londra ekibi ile sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Alman futbolcu, sergilediği performansla da eleştiri konusu oluyor.

Arsenal’in eski yıldızı Pires, “Özil bir şeyler kazanmak isteyen bir savaşçı. Bence Arsenal’in fark yaratabilecek bir kadro kurmamasına sinirleniyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan transferleri de eleştiren Pires, “Arsenal sadece Alexander Lacazette’e 53 milyon euro verdi. Zirve için bu yeterli değil” şeklinde konuştu. (Skor)

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